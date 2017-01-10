Иньеста позвонил игрокам «Реала» и извинился за отсутствие «Барселоны» в Цюрихе
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста позвонил некоторым игрокам мадридского «Реала», чтобы принести им извинения от имени команды, сообщает Marca.
Отсутствие представителей каталонского клуба в
Иньеста, в частности, сказал игрокам «Реала», что отсутствие «Барселоны» никоим образом не обусловлено отношениями между футболистами команд. По словам Иньесты, в клубе были различные мнения насчёт поездки в Цюрих.
Ранее сообщалось, что «Барселона» не приехала в Цюрих вследствие того, что должна надлежащим образом подготовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао 11 января. Первая игра между этими командами на поле басков завершилось победой хозяев поля со счётом 2:1.
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