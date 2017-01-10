Иньеста позвонил игрокам «Реала» и извинился за отсутствие «Барселоны» в Цюрихе

Отсутствие представителей каталонского клуба в штаб-квартире ФИФА на церемонии вручения наград за 2016 год вызвало большой резонанс. По этому поводу высказался не один участник церемонии, отмечая, что «Барселона» должна была присутствовать. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, ставший обладателем награды лучшему футболисту года, также выразил сожаление в связи с отсутствием игроков сине-гранатовых.



Иньеста, в частности, сказал игрокам «Реала», что отсутствие «Барселоны» никоим образом не обусловлено отношениями между футболистами команд. По словам Иньесты, в клубе были различные мнения насчёт поездки в Цюрих.



Ранее сообщалось, что «Барселона» не приехала в Цюрих вследствие того, что должна надлежащим образом подготовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао 11 января. Первая игра между этими командами на поле басков завершилось победой хозяев поля со счётом 2:1.