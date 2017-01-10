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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28375583/
10 января 2017, 12:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дортмундская «Боруссия» нацелилась на игрока «Арсенала»

Полузащитник «Арсенала» Гедион Зелалем может стать игроком дортмундской «Боруссии» в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации издания, в услугах 19-летнего хавбека, не получающего регулярной игровой практики в составе команды Арсена Венгера, заинтересован главный тренер «Боруссии» Томас Тухель.

Сам Зелалем неоднократно заявлял, что хочет играть в чемпионате Германии. В нынешнем сезоне полузащитник не провел ни одного матча в составе «Арсенала». Контракт игрока с лондонским клубом истекает летом 2017 года.

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