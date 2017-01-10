Спортивный директор «Севильи» Мончи будет работать в «Роме»

Мончи намерен перейти в «Рому» немедленно, чтобы подготовить свои спортивные проекты. Руководство андалусского клуба в свою очередь не хочет расставаться с ним до апреля.



Мончи уже летом хотел покинуть «Севилью», имея очень привлекательное предложение от «Эвертона». Но поскольку у него есть действующий контракт с «Севильей», то испанцы потребовали от английского клуба компенсацию в размере € 5 млн. Однако «Эвертон» отказался платить. Что же касается «Ромы», то столичный клуб готов платить за Мончи. Вышеупомянутая сумма летом уменьшится вдвое, однако Мончи ждать не хочет, понимая, что должен готовить свои проекты уже сейчас.