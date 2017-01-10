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10 января 2017, 12:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» может составить «Челси» конкуренцию в борьбе за Льоренте

Нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте попал в сферу интересов «ПСЖ».

Ранее главным претендентом на испанца считался «Челси», но парижане решили включиться в борьбу за игрока.

L’Equipe пишет, что инициатива принадлежит главному тренеру Унаи Эмери. Испанец видит в соотечественнике подмену Эдинсону Кавани. К тому же 31-летний форвард может быть заявлен для участия в Лиге чемпионов.

Впрочем, Эмери ещё предстоит убедить руководство в необходимости подписания контракта с Льоренте. Боссы «ПСЖ» не уверены, что Фернандо будет полезен команде.

Ранее появилась информация, что руководство «Суонси» не намерено расставаться с опытным футболистом.

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