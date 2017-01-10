Почему Зинедин Зидан — лучший тренер мира
Даже игроки «Лестера» признали, что лучшим тренером прошлого года должен был стать Зидан. Но ФИФА решила
по-другому.
Вчера в Цюрихе ФИФА объявила лучшего тренера 2016-го года. Им стал Клаудио Раньери, чей «Лестер» впервые в истории стал чемпионом Англии. Итальянский тренер набрал 22,6% голосов при определении лучшего тренера, Зинедин Зидан из мадридского «Реала» — 16,56%, а триумфатор Евро Фернанду Сантуш — 16,24%. Но на самом деле лучшим тренером прошлого года был именно Зидан.
Начальный уровень
Зидан сменил Рафу Бенитеса в самом начале прошлого года, 4 января, когда мадридский «Реал» трясло от того, как выглядит, что говорит и что делает прошлый тренер. Работа спортивным директором, академия и «Кастилья» — вот и весь опыт в резюме француза. Тем не менее, «Реал» в первом же матче Зиданаобыграл «Депортиво» 5:0 — явно не на багаже Бенитеса.
Тактика
При Бенитесе «Реал» тоже громил аутсайдеров из чемпионата, но трусливо зажимался в играх с более менее сильными соперниками и абсолютно не имел «стальных яиц»: пропускал первым, а потом переставал бежать и получал голы в свои ворота. Зидан отказался от тотального прессинга: при обороне все три центральных полузащитника одинаково отрабатывают сзади, перекрывая зоны и убирая разрывы между линиями. Простая и сбалансированная схема 4−1−2−3, хорошая предсезонная подготовка и эффективные решения — залог успеха француза в «Реале». Но быть суперсильным тренером в клубе такого уровня не так важно, главное — имидж и харизма.
Раздевалка
Рафу в мадридском «Реале» ненавидели чуть ли не все члены команды: Иско и Хесе ходили в офис к Флорентину Пересу с просьбой убрать испанца из «Реала», а Роналду прямо сказал после одного из класико: «С Бенитесом мы ничего не выиграем». Представить, что подобные выпады игроков повторятся в адрес легенды «Реала» и обладателя «Золотого мяча» невозможно. Даже когда Криштиану взбесился после замены в матче с «Лас-Пальмасом» (2:2), Зидан в прессе жёстко дал понять, что незаменимых в Мадриде нет.
«Реал» Зидана больше не зависит от Роналду, и французский тренер смог построить атмосферу в команде так, что португальскую звезду это не раздражает. В атаке «сливочных» лучший сейчас Бэйл, а самым важным игроком вообще стал неприметный «носитель рояля» Касемиро. Тем не менее, капитан Роналду всем доволен и получает награды лучшему игроку от France Football и ФИФА.
Кроме того, Зидан всегда безупречно выглядит, и это очень важно для
Трофеи
За год в «Реале» Зидан выиграл сразу три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. С двумя последними всё понятно (хотя с «Севильей» в Суперкубке «Реал» снова показал характер и благодаря Рамосу вытащил матч на 90+3), но Лига чемпионов — особенный и очень сложный турнир. Пусть «Реалу» и везло с соперниками по
Рекорд
На момент написания статьи «Реал» не проигрывает уже 39 матчей — Зидан повторил испанский рекорд по этому показателю, который поставила «Барса» три года назад, опередив Лео Бенхаккера — голландец в «Реале» смог продержаться 34 матча без поражений. В следующем матче мадридцы играют с «Севильей» на Кубок Короля и могут и здесь опередит Каталонию.
Признание
«Зидан
Но для Зидана намного важнее доверие и признание руководства «Реала». Флорентино Перес уже пообещал повысить французу зарплата в два раза за те успехи, которых «Реал» добился за последнее время: 5 очков отрыва от «Барсы» и уверенный старт в ЛЧ.
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