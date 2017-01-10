Вчера в Цюрихе ФИФА объявила лучшего тренера 2016-го года. Им стал Клаудио Раньери, чей «Лестер» впервые в истории стал чемпионом Англии. Итальянский тренер набрал 22,6% голосов при определении лучшего тренера, Зинедин Зидан из мадридского «Реала» — 16,56%, а триумфатор Евро Фернанду Сантуш — 16,24%. Но на самом деле лучшим тренером прошлого года был именно Зидан.



Начальный уровень

Зидан сменил Рафу Бенитеса в самом начале прошлого года, 4 января, когда мадридский «Реал» трясло от того, как выглядит, что говорит и что делает прошлый тренер. Работа спортивным директором, академия и «Кастилья» — вот и весь опыт в резюме француза. Тем не менее, «Реал» в первом же матче Зиданаобыграл «Депортиво» 5:0 — явно не на багаже Бенитеса.



Тактика

При Бенитесе «Реал» тоже громил аутсайдеров из чемпионата, но трусливо зажимался в играх с более менее сильными соперниками и абсолютно не имел «стальных яиц»: пропускал первым, а потом переставал бежать и получал голы в свои ворота. Зидан отказался от тотального прессинга: при обороне все три центральных полузащитника одинаково отрабатывают сзади, перекрывая зоны и убирая разрывы между линиями. Простая и сбалансированная схема 4−1−2−3, хорошая предсезонная подготовка и эффективные решения — залог успеха француза в «Реале». Но быть суперсильным тренером в клубе такого уровня не так важно, главное — имидж и харизма.



Раздевалка

Рафу в мадридском «Реале» ненавидели чуть ли не все члены команды: Иско и Хесе ходили в офис к Флорентину Пересу с просьбой убрать испанца из «Реала», а Роналду прямо сказал после одного из класико: «С Бенитесом мы ничего не выиграем». Представить, что подобные выпады игроков повторятся в адрес легенды «Реала» и обладателя «Золотого мяча» невозможно. Даже когда Криштиану взбесился после замены в матче с «Лас-Пальмасом» (2:2), Зидан в прессе жёстко дал понять, что незаменимых в Мадриде нет.



«Реал» Зидана больше не зависит от Роналду, и французский тренер смог построить атмосферу в команде так, что португальскую звезду это не раздражает. В атаке «сливочных» лучший сейчас Бэйл, а самым важным игроком вообще стал неприметный «носитель рояля» Касемиро. Тем не менее, капитан Роналду всем доволен и получает награды лучшему игроку от France Football и ФИФА.



Кроме того, Зидан всегда безупречно выглядит, и это очень важно для топ-тренера. Руководство «Реала» не раз намекало Бенитесу на то, что он должен привести себя в форму. У одного из лучших игроков XXI века с физическими данными и стилем всё в порядке.

Трофеи

За год в «Реале» Зидан выиграл сразу три трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. С двумя последними всё понятно (хотя с «Севильей» в Суперкубке «Реал» снова показал характер и благодаря Рамосу вытащил матч на 90+3), но Лига чемпионов — особенный и очень сложный турнир. Пусть «Реалу» и везло с соперниками по плей-офф, Зидану было нелегко и с «Вольфсбургом», когда дома пришлось отыгрывать с 0:2, и с «Сити», которые пытались засушить игру «Реала» и выдали один из самых несмотрибельных матчей года. Теперь перед Зиданом стоит почти невыполнимая задача — стать первым, кто выиграет ЛЧ два раза подряд с одной командой. Хорошо, что в соперники по 1/8 достался «Наполи».