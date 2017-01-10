Посочувствуем тренерам и футболистам, которым пришлось выбирать лучшего тренера года ФИФА за 2016 год. Им было трудно. Кто больше других заслужил награду? Мы в редакции «Чемпионата» не пришли к единому мнению. Во время обсуждения планов публикаций по церемонии ФИФА выяснилось, что наши мнения разделились между Раньери, Сантушем и Зиданом практически поровну. В итоге было решено, что текст про победителя пишет автор, чей фаворит выиграет номинацию. Итак, за работу.



Нет смысла расписывать достоинства проигравших: во-первых, коллеги прекрасно с этим справятся, а во- вторых — и это важнее — их поражение не так драматично. Фернанду Сантуш никогда не был в эпицентре событий. Ему не был знаком горький привкус поражения, связанного с исключительными обстоятельствами, как у Зидана в 2006 году, или клеймо неудачника, которое приклеилось к Раньери 12 лет назад в Англии. Его победа на Евро — триумф без горькой предыстории. Ну, а тренерская карьера Зидана только начинается, у него слишком многое впереди, чтобы сожалеть об этой награде. Лидируя в Примере и купаясь в признании, вообще несложно обойтись без сожалений.



Трудный путь к трофею

У Раньери всё иначе. В Англии он вывел «Челси» на новый уровень ещё до прихода в клуб Абрамовича, но строить на фундаменте итальянца позвали Моуринью. В «Ювентусе», только вернувшемся в высший дивизион, его работу (третье место в дебютном сезоне и текущее третье в следующем) посчитали неудовлетворительной — как выяснилось, зря, ведь Клаудио выжимал максимум из той команды, и после его ухода «Юве» застрял на шестом-седьмом месте.



Раньери — римлянин и болельщик «Ромы», и именно во главе «Ромы» он был в шаге от Скудетто. Но его снова опередил Моуринью. Он подобрал ещё одну упавшую команду, «Монако», выиграл с ней Лигу 2 и сходу занял второе место в высшем дивизионе. Руководство это не убедило. Это уже было похоже на судьбу. Немолодой тренер, который так ничего серьёзного и не выиграл, зато многое проиграл и которого систематически недооценивали. В 62 года Раньери отказался сдаваться и принял сборную Греции. Это был позор.



Был риск закончить карьеру из-за за отсутствия достойных предложений, когда на горизонте замаячил «Лестер». Узнав фамилию нового босса команды, болельщики стали возвращать абонементы (кстати, так же вели себя болельщики «Юве» после назначения Аллегри). Раньери был рад поработать вместе с Эстебаном Камбьяссо, знакомым по «Интеру», и он сказал возрастному аргентинцу, что готов строить игру вокруг него. Но Камбьяссо просто ушёл: проект Раньери показался ему бесперспективным.



Это длинное напоминание необходимо для того, чтобы ещё раз осознать, насколько безнадёжной выглядела ситуация в «Лестере» в начале прошлого сезона. Мы сейчас лучше помним весну 2016 года и хеппи-энд сказки, но этому предшествовало ужасное начало, когда букмекеры и журналисты дружно прогнозировали команде Раньери вылет.

Что делает Раньери особенным

В таких условиях труднее всего не сделать команду компактной. Не научить играть на контратаках. Не поставить игру при стандартах. Труднее всего — не опустить руки. Можно было выполнить работу формально, болтаться на дне таблицы и либо спастись (и тоже оказаться героем города!), либо потерять работу, прилично заработав на неустойке. Кто из тренеров поступил бы иначе?



Почему-то Раньери так не смог. Видимо, слишком многие его качества, с его точки зрения, оставались неоценённым миром. И он как-то сумел убедить игроков следовать за собой. Это было непросто, ведь футболисты, кроме прочего, не сразу начали усваивать его идеи. «Сухой» матч месяцами оставался мечтой. Отличные результаты в начале сезона — не редкость для аутсайдера, но чаще всего команда быстро перегорает эмоционально, оказавшись под давлением. «Лестер» не перегорел, «Лестер» виртуозно выходил из-под давления. Не «Лестер», Раньери.



15 лет назад он пришёл в «Челси» и устроил тактическую революцию, заставив команду играть по-новому. Но британские журналисты заметили не это, а смешной акцент. И назвали Клаудио «Клоунио». В 64 года неудачник со стажем не стал требовать серьёзного отношения к себе: он уже знал, где работает. Раньери начал валять дурака. Шутки про «дили-донг-дили-донг», «нам нужно 40 очков», «я обещаю футболистам пиццу за хороший матч, видимо, они не любят пиццу» — это и есть клоунада. Пока все смеялись, «Лестер» учился играть, как требовал Раньери. И полз наверх.



Ни у Зидана, ни у Сантуша не было такой сложной задачи. У обоих был лучший игрок в мире, одержимый страстью к победам. У Раньери была средняя команда с менталитетом аутсайдеров, репутация человека, который «плывёт» под давлением, более сильные соперники и дистанция длиной в год.



Сейчас часто говорят о везении, о невероятном стечении обстоятельств. И это всё правда. Но слушайте… как это уменьшает заслуги Раньери? Почему этим стечением обстоятельств не воспользовался Венгер? Ван Гал? Пеллегрини? Кто угодно другой? В Англии прошлого года хватало амбициозных проектов. «Лестер» не подобрал чемпионский титул, он вырвал его у «тёмных лошадок», которые ловили свой шанс, когда фавориты сошли с дистанции.

И главное: после нового года, когда большинство выбившихся в лидеры ноунеймов начинает сдуваться и терять очки, «Лестер» совершил прорыв в качестве игры. Команд провела второй круг сильнее, чем первый, стала лучше в защите. Это была сенсация внутри сенсации.

65 лет: жизнь только начинается?

Трудно объяснить, как Раньери это удалось. Как удалось заставить своих футболистов не расслабиться, когда волшебные 40 очков были набраны, а убедить в том, что им по плечу сказка? Возможно, намёком могут послужить слова Клаудио, которые он сказал на церемонии награждения: «Мне 65 лет, и у меня всё только начинается». Красиво. Но, понимаете, это же нельзя воспринимать серьёзно. В смысле, мы же понимаем, что у таких сказок не бывает продолжения, да? А вот Раньери, кажется, не понимает. И в этом его сила. Теперь он получил приз лучшему тренеру года. Это меньше, чем чемпионский титул «Лестера», но тоже важно. Это галочка в графе «всем всё доказал».



Человеческое против божественного. Что значит победа Роналду.