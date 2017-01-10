Почему Клаудио Раньери — лучший тренер мира
Клаудио Раньери признан тренером года по версии ФИФА. И это справедливо.
Посочувствуем тренерам и футболистам, которым пришлось выбирать лучшего тренера года ФИФА за 2016 год. Им было трудно. Кто больше других заслужил награду? Мы в редакции «Чемпионата» не пришли к единому мнению. Во время обсуждения планов публикаций по церемонии ФИФА выяснилось, что наши мнения разделились между Раньери, Сантушем и Зиданом практически поровну. В итоге было решено, что текст про победителя пишет автор, чей фаворит выиграет номинацию. Итак, за работу.
Нет смысла расписывать достоинства проигравших:
Трудный путь к трофею
У Раньери всё иначе. В Англии он вывел «Челси» на новый уровень ещё до прихода в клуб Абрамовича, но строить на фундаменте итальянца позвали Моуринью. В «Ювентусе», только вернувшемся в высший дивизион, его работу (третье место в дебютном сезоне и текущее третье в следующем) посчитали неудовлетворительной — как выяснилось, зря, ведь Клаудио выжимал максимум из той команды, и после его ухода «Юве» застрял на
Раньери — римлянин и болельщик «Ромы», и именно во главе «Ромы» он был в шаге от Скудетто. Но его снова опередил Моуринью. Он подобрал ещё одну упавшую команду, «Монако», выиграл с ней Лигу 2 и сходу занял второе место в высшем дивизионе. Руководство это не убедило. Это уже было похоже на судьбу. Немолодой тренер, который так ничего серьёзного и не выиграл, зато многое проиграл и которого систематически недооценивали. В 62 года Раньери отказался сдаваться и принял сборную Греции. Это был позор.
Был риск закончить карьеру
Это длинное напоминание необходимо для того, чтобы ещё раз осознать, насколько безнадёжной выглядела ситуация в «Лестере» в начале прошлого сезона. Мы сейчас лучше помним весну 2016 года и
Что делает Раньери особенным
В таких условиях труднее всего не сделать команду компактной. Не научить играть на контратаках. Не поставить игру при стандартах. Труднее всего — не опустить руки. Можно было выполнить работу формально, болтаться на дне таблицы и либо спастись (и тоже оказаться героем города!), либо потерять работу, прилично заработав на неустойке. Кто из тренеров поступил бы иначе?
15 лет назад он пришёл в «Челси» и устроил тактическую революцию, заставив команду играть
Ни у Зидана, ни у Сантуша не было такой сложной задачи. У обоих был лучший игрок в мире, одержимый страстью к победам. У Раньери была средняя команда с менталитетом аутсайдеров, репутация человека, который «плывёт» под давлением, более сильные соперники и дистанция длиной в год.
Сейчас часто говорят о везении, о невероятном стечении обстоятельств. И это всё правда. Но слушайте… как это уменьшает заслуги Раньери? Почему этим стечением обстоятельств не воспользовался Венгер? Ван Гал? Пеллегрини? Кто угодно другой? В Англии прошлого года хватало амбициозных проектов. «Лестер» не подобрал чемпионский титул, он вырвал его у «тёмных лошадок», которые ловили свой шанс, когда фавориты сошли с дистанции.
И главное: после нового года, когда большинство выбившихся в лидеры ноунеймов начинает сдуваться и терять очки, «Лестер» совершил прорыв в качестве игры. Команд провела второй круг сильнее, чем первый, стала лучше в защите. Это была сенсация внутри сенсации.
65 лет: жизнь только начинается?
Трудно объяснить, как Раньери это удалось. Как удалось заставить своих футболистов не расслабиться, когда волшебные 40 очков были набраны, а убедить в том, что им по плечу сказка? Возможно, намёком могут послужить слова Клаудио, которые он сказал на церемонии награждения: «Мне 65 лет, и у меня всё только начинается». Красиво. Но, понимаете, это же нельзя воспринимать серьёзно. В смысле, мы же понимаем, что у таких сказок не бывает продолжения, да? А вот Раньери, кажется, не понимает. И в этом его сила. Теперь он получил приз лучшему тренеру года. Это меньше, чем чемпионский титул «Лестера», но тоже важно. Это галочка в графе «всем всё доказал».
Человеческое против божественного. Что значит победа Роналду.
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