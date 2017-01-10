Счастье Гризманна и спасение Месси. Обзор 17-го тура испанской примеры

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Жди меня, «Реал»

«Севилья» 7 января на выезде разгромила «Реал Сосьедад» со счетом 4:0 и вышла на второе место в чемпионате. Отличный результат перед серьезным матчем.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 17, 7.01.2017, 22:45 0:4 Реал Сосьедад Севилья

Команда Хорхе Сампаоли нуждалась в этой победе, поскольку 15 января действующий победитель Лиги Европы примет на домашней арене мадридский «Реал». Клуб, который еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне.

Интересно, что хет-трик в матче с басками оформил нападающий Виссам Бен-Йедер, купленный у «Тулузы» минувшим летом. Теперь он имеет хорошую возможность попасть в старт на матч с лидером чемпионата.

Вообще, такого исхода, а точнее такой игры от «Севильи», не ожидал никто. Безусловно, сейчас команда находится в боевом состоянии, а победа над «Сосьедадом» придаст игрокам уверенности. Бело-голубые, как известно, — один из самых сложных соперников в примере, который может обыграть на своей арене кого угодно. Особенно это касается «Барселоны».

Сейчас в активе «Сосьедада» 29 очков и отделяет их от первой пятерки всего одно очко. Поэтому «Севилья» одолела очень серьезного соперника.

Вообще, работу аргентинского специалиста можно назвать настоящим открытием сезона в Испании. Как правило, после ухода многолетнего наставника (в данном случае речь идет об Унаи Эмери), команда долгое время «впитывает» новые идеи, набирает ход, а потом и дает результат. Здесь все иначе.

Сампаоли летом провел подготовку, осенью его игроки уже пасовали друг другу будто делают это всю жизнь, а сейчас творят историю, забивая 9 голов (в матче с «Форментерой» в Кубке Испании — прим. редакции), и опрежают «Барселону» в турнирной таблице.

Можно сказать, что матч «Реала» и «Севильи» станет настоящим украшением второй половины сезона. Почему? Читайте в превью следующего тура, которое выйдет на сайте «Советского спорта» 13 января.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 17, 7.01.2017, 18:15 0:2 Эйбар Атлетико

Счастье Гризманна, неудача Роналду

Мадридский «Атлетико», который переживает непростое время, обыграл на выезде «Эйбар» (2:0). В принципе, исход этого матча читался заранее, однако, не многие ставили на гол Антуана Гризманна.

Молодой форвард не мог отличиться в чемпионате аж с октября прошлого года. Но после игры, которая состоялась 7 января, «черная полоса» для француза осталась в прошлом.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 17, 7.01.2017, 15:00 5:0 Реал Гранада

Другой мадридский клуб — «Реал» — уверенно разобрался с «Гранадой» (5:0) на своем поле.

Ожидалось, что лидер «сливочных» Криштиану Роналду перед тем, как отправиться в Цюрих, огорчит Луиса Суареса, который сейчас занимает второе место в списке бомбардиров. Но Роналду забил лишь один гол из пяти, и, конечно, остался недоволен.

По методике Рамоса

«Вильярреал» вновь огорчил «Барселону» Луиса Энрике. Команды встретились на стадионе «Эль-Мадригал» 8 января и разошлись миром (1:1).

Футбол Испания 2016/2017 Тур 17, 8.01.2017, 22:45 1:1 Вильярреал Барселона

Обиднее после этой игры должно быть футболистам «желтой субмарины». Они вели в матче до 90-й минуты, но точный удар Лионеля Месси со штрафного поставил окончательную точку. Прям, как капитан «Реала» Серхио Рамос, который практикует подобные вещи в последнее время.

Интересно, что в прошлом сезоне «Вильярреал» также не дал себя обыграть в матче с сине-гранатовыми. Тогда был совершен невероятный камбэк: «подводники», уступая со счетом 0:2, сумели забить два мяча в ворота каталонской команды и вырвать ничью.

Кстати, форвард Алешандре Пату, который минувшим летом вернулся в Европу из Бразилии, отдал в этой игре голевую передачу. Сейчас в его активе 12 матчей, два гола и две голевые передачи.