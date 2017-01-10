«Гамбург» заплатит Спахичу € 1 млн за разрыв контракта
Защитник Эмир Спахич в ближайшее время покинет «Гамбург», а за досрочное расторжение соглашения футболист получит € 1 млн, сообщает Bild.
Ранее немецкий клуб сообщил на своём официальном сайте, что предложил
36-летний босниец выступает за «красноштанников» с 2015 года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Германии.
В России Спахич выступал за ярославский «Шинник», московские «Торпедо» и «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».
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