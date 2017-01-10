«Гамбург» заплатит Спахичу € 1 млн за разрыв контракта

Ранее немецкий клуб сообщил на своём официальном сайте, что предложил экс-футболисту московского «Локомотива» заключить соглашение о расторжении контракта, срок которого рассчитан до конца сезона. Тренерский штаб «Гамбурга» больше не рассчитывает на Спахича.



36-летний босниец выступает за «красноштанников» с 2015 года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Германии.



В России Спахич выступал за ярославский «Шинник», московские «Торпедо» и «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».