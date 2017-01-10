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10 января 2017, 10:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гамбург» заплатит Спахичу € 1 млн за разрыв контракта

Защитник Эмир Спахич в ближайшее время покинет «Гамбург», а за досрочное расторжение соглашения футболист получит € 1 млн, сообщает Bild.

Ранее немецкий клуб сообщил на своём официальном сайте, что предложил экс-футболисту московского «Локомотива» заключить соглашение о расторжении контракта, срок которого рассчитан до конца сезона. Тренерский штаб «Гамбурга» больше не рассчитывает на Спахича.

36-летний босниец выступает за «красноштанников» с 2015 года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Германии.

В России Спахич выступал за ярославский «Шинник», московские «Торпедо» и «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».

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