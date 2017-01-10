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10 января 2017, 10:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

МЮ доплатит «Монако» € 10 млн, если Марсьяль забьёт ещё два гола

Трансферная стоимость нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля может возрасти.

Футболист в 2015 году был куплен у «Монако» за € 60 млн и забил уже 23 гола.

По информации Goal, если 21-летний француз забьёт в общей сложности 25 мячей, то «МЮ» должен будет заплатить «Монако» ещё € 10 млн. Такой пункт прописан в контракте игрока.

Если в будущем Марсьяль проведёт за сборную Франции 25 матчей и войдёт в тройку претендентов на «Золотой мяч», манкунианцы должны будут заплатить ещё по € 10 млн.

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