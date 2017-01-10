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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28374526/
10 января 2017, 10:19 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

«Херенвен» арендовал полузащитника «Реала» Эдегора

Голландский «Херенвен» официально подтвердил аренду у мадридского «Реала» норвежского полузащитника Мартина Эдегора.

Церемония презентации 18-летнего норвежца состоится 10 января в 11:30 по местному времени (13:30 мск), сообщает сайт голландского клуба.

Ранее сообщалось, что Эдегор будет отдан в аренду «Херенвену» до конца сезона-2016/17. По другой информации, клубы договорились о полуторагодичной аренде норвежца с опцией досрочного возвращения игрока следующим летом в случае необходимости.

«Херенвен» занимает в Эредивизии четвертое место и претендует на попадание в Лигу Европы.

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