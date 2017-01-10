Каныш Аубакиров: Не за власть в футболе нужно бороться, а заниматься его реальным развитием

— Каныш Кайдарович, 31 декабря было 100 дней со дня вашего назначения на должность генерального секретаря Федерации футбола Казахстана. Дан старт вашей деятельности, приковавший внимание многотысячной аудитории любителей футбола. И сейчас на этом небольшом рубеже времени представилась хорошая возможность обсудить вопросы, волнующие многих казахстанцев, и расставить приоритеты в деятельности Федерации. Давайте поближе познакомимся с вами. В обществе принято считать, что человек, занимающий ту или иную должность, обязан иметь непосредственную связь с этой сферой деятельности. У вас два высших образования: техническое и экономическое, вы в различные годы работали на руководящих должностях госорганов и бизнес-структур. В обществе говорят, что вы не из спортивной среды, но тем не менее занимаете ключевую должность Федерации — являетесь генеральным секретарем. Что связывает вас с футболом?

— С юного возраста я увлекался и по сей день являюсь ярым болельщиком футбола. В свое время я играл в футбол за сборную факультета своего института в Москве. На сегодняшний день меня интересуют все важные события, связанные с этим видом спорта.



Если говорить о трудовом опыте, то я в различные годы работал в государственных и бизнес-структурах. Но это никак не повлияло на мое отношение к спорту, все эти годы я был связан с футболом. В моей трудовой биографии есть небольшой отрезок, связанный с моей работой в Федерации. В 2011—2012 годах в ФФК я проработал в должности первого вице-президента на общественных началах. В тот год футбольный клуб «Кайрат» выбыл в Первую лигу. На состоявшемся Совете Лиги я был один из немногих, кто верил в «Кайрат», и настоял на том, чтобы его оставить в Премьер-лиге. Необходимо было принимать экстренное решение, так как если бы «Кайрат» играл в первой лиге, то «Газпром» отказался бы вкладывать инвестиции в казахстанский клуб.



— Немногим известно, что вы долгие годы спонсировали футбол. Широкая публика по сей день не знает о том, что вы за счет собственных средств строили футбольные поля и поддерживали детско-юношеский футбол.

— Да, я считаю своим долгом вносить свой вклад в становление и развитие отечественного футбола. Я вкладываюсь в строительство футбольных полей. Футбольный комплекс «Football Lаnd» существует уже более 12 лет и является крупнейшим частным спортивным комплексом в Алматы, который был построен с нуля. В нем регулярно проводятся различные учебно-тренировочные сборы профессиональных футбольных команд из разных регионов страны. К примеру, такие футбольные клубы, как «Шахтер», «Кайрат» и многие другие, неоднократно проводили там сборы. До того как была построена база сборной в Талгаре, Национальная сборная Казахстана по футболу также проводила тренировочные сборы на полях этого комплекса. На полях «Football Lаnd» проводилось несколько международных турниров и главный среди них — турнир на Кубок Президента РК среди юношей.



— В 2005 году комплекс посетил президент УЕФА Мишель Платини, который высоко оценил деятельность комплекса, что послужило стимулом для вложения инвестиций.

— В настоящее время в комплексе проводятся занятия для детей разных возрастов, а для ребят из малоимущих и неблагополучных семей занятия бесплатны. Для развития детского футбола организовано все необходимое, задействованы профессиональные тренеры. Думаю, что это отличная возможность для физического развития каждого ребенка и привития ему любви к футболу.



— Вхождение отечественного футбола в состав УЕФА — знаковое событие для Казахстана. Что вы скажете по этому поводу?

— Я считаю это самым значительным событием в казахстанском футболе за время независимости. Вступление Казахстана в УЕФА — это необходимый шаг, придавший новый импульс в развитие отечественного футбола. В 2002 году Футбольный союз Казахстана стал 52-м членом Союза европейских футбольных ассоциаций. Единогласное решение было принято 25 апреля на состоявшемся в Стокгольме конгрессе УЕФА. И это событие является огромным стимулом для роста профессионального уровня наших футболистов.



— Не все знают, что вы являетесь обладателем почетной грамоты ФИФА. Не могли бы вы поподробнее рассказать об этом?

— Одним из важных своих достижений я считаю грамоту ФИФА «За вклад в футбол», полученную лично от президента ФИФА Зеппа Блаттера за строительство комплекса «Football Lаnd» и проведение на нем турнира на Кубок Президента РК, который Зепп Блаттер посетил в 2009 году.



— Коль мы заговорили о персонах вокруг футбола, хотелось бы узнать вашу точку зрения о нынешнем составе ФФК. Смена руководства вызвала неоднозначное мнение в футбольном сообществе. Как вы оцениваете работу нынешнего президента Федерации? И каковы перспективы дальнейшего развития ФФК?

— Хочу подчеркнуть, что новая политика Федерации — открытость и прозрачность. Не спорю, было очень много дискуссий и неоднозначной реакции по поводу изменения состава исполкома Федерации. Количество членов Исполкома сократили с 25 до 13. Благодаря данному решению Исполком стал мобильнее, работоспособнее. А в руководстве Федерации не осталось людей на общественных началах. Каждый руководитель имеет определенные обязанности и за это получает заработную плату.



Выборы прошли в открытом формате в присутствии СМИ. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру Сеильды Байшакова. Он авторитетный и знающий человек в футболе. Сеильда Икрамович работал 9 лет вице-президентом Федерации, то есть знает все насущные проблемы и волнующие вопросы отечественного футбола. Как человека я знаю его давно, уважаю и готов помогать ему. Сейчас мне представилась возможность работать с ним. Для меня это большая честь работать с таким легендарным футболистом. Байшаков — достойный руководитель Федерации. Он всю свою жизнь посвятил футболу и честно заслужил доверие профессионалов в казахстанском футболе. Это не случайный человек, он знает футбол.



Важно подчеркнуть, что внутри Федерации есть менеджеры с огромным потенциалом. К примеру, Игорь Утробин, долгое время проработавший в ФФК, стал генеральным менеджером Федерации и членом Исполкома. И я думаю, что его опыт будет служить на благо развития казахстанского футбола.



— Расскажите о ваших функциональных обязанностях как генерального секретаря Федерации.

— Согласно Уставу в Федерации футбола РК административными, хозяйственными и финансовыми вопросами занимается генеральный секретарь, роль которого схожа с должностью ответственного секретаря в министерстве. Однако я не могу сказать, что все ключевые вопросы замыкаю на себе. Поскольку задача президента Федерации гораздо масштабнее. Его главная задача — это укрепление позитивного имиджа, развитие, популяризация и пропаганда казахстанского футбола не только среди населения страны, но и на мировой арене. И мы приложим совместные усилия, чтобы футбол в Казахстане оставался одним из ведущих видов спорта. Считаю, что генеральный секретарь — это менеджер, а президент — это лицо отечественного футбола и связующее звено, интегрирующее нашу страну с мировым футбольным сообществом.



Хочу подчеркнуть, что аппарат генерального секретаря Федерации содержится на деньги, выделяемые УЕФА.



— Вы уже наметили план работы на этот год?

— Приоритетных задач перед нами много, требующих реализации в этом году. Прежде всего, это достойное выступление национальной сборной. Много нареканий вызывает в судействе Чемпионата РК. Поэтому мы пригласили известного российского специалиста Николая Левникова, который возглавил департамент судейства и инспектирования Федерации футбола Казахстана. Я считаю, что с его приходом мы поднимем в целом уровень судейства и воспитаем много молодых квалифицированных судей. Еще одним приоритетным направлением является развитие детско-юношеского футбола. К примеру, совместно с Министерством образования и науки мы планируем ввести предмет «футбол» в школах на уроках физкультуры и возобновить подготовку футбольных тренеров в высших учебных заведениях.



Перед Новым годом Исполкомом ФФК было принято решение о порядке проведения турнира Профессиональной футбольной лиги Казахстана в предстоящем сезоне. Так, количество участников Премьер-лиги остается неизменным — 12 команд. При этом команды не будут разделены на две шестерки. Чемпионат пройдет в три круга, и календарь третьего круга будет составлен согласно таблице Бергера.



— Что бы вы хотели сказать напоследок нашим казахстанским любителям футбола?

— В первую очередь хочу поздравить всех любителей футбола с 25-летием Независимости нашей страны и с Новым, 2017 годом! Считаю, что впереди плодотворный год. Только кропотливый труд принесет эффективные результаты. Желаю всем здоровья, бодрости духа! Пусть казахстанский футбол достигнет новых высот и порадует болельщиков громкими победами.