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10 января 2017, 9:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» подал апелляцию на удаление Терри

«Челси» подал апелляцию на удаление капитана Джона Терри в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Питерборо» (4:1).

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 4:1. На 67-й минуте Терри получил прямую красную карточку. Игру обслуживал Кевин Френд.

Лондонцы подали официальный протест, который будет рассмотрен федерацией футбола Англии 10 января, сообщает Daily Mail. Если апелляция «синих» будет отклонена, то Терри будет вынужден пропустить субботний выездной матч с «Лестером».

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