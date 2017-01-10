Айтбаев стал игроком «Актобе»

Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2017 года. Воспитанник таразской школы футбола Берик Айтбаев выступал в КПЛ за «Тараз» и «Атырау», проведя на этом уровне в общей сложности 64 матча и забив 2 мяча. Назывался кандидатом в состав национальной сборной Казахстана.



Прошлым летом защитник во второй раз в своей игровой карьере перешел из «Тараза», где успел провести 11 поединков в продолжавшемся чемпионате страны, в «Атырау», однако получил травму плеча и в составе нефтяников в 2016-м так и не «засветился». Сейчас здоровье футболиста в порядке.