Новое признание Роналду и травма Рыбки. Главные новости за 9 января

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Основные события вчерашнего дня проходили в швейцарском Ньоне, где награды раздавала ФИФА. Лучшим футболистом года по версии организации стал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который опередил в опросе Лионеля Месси и Антуана Гризманна. К слову, представителей «Барселоны» на церемонии не оказалось вовсе. Официальная причина — подготовка к кубковому матчу с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится уже завтра.

Кстати говоря, наставник украинской сборной Андрей Шевченко и капитан команды Александр Кучер также отдали свои голоса за португальца. Шевченко, к тому же, успел лично посетить церемонию и вручить приз за выдающиеся достижения в карьере футзалисту Фалькао.

Лучшим тренером был признан итальянец Клаудио Раньери. Специалист, который в прошлом сезоне привел «Лестер» к победе в чемпионате Англии, выиграл борьбу за приз у наставника португальской сборной Фернанду Сантуша и главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.

Определили организаторы и команду года, в которую вошли 11 игроков: Мануэль Нойер, Данни Алвес, Жерар Пике, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес и Криштиану Роналду.

Коротко об остальных номинациях. Лучшими болельщиками были признаны фанаты «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии», Сильвия Найд — лучший тренер в женском футболе, а Карли Ллойд — лучшая футболистка, «Атлетико Насьональ» — обладатель награды Fair Play, наконец, премия Пушкаша досталась Мохду Фаизу Субри.

Накануне церемонии президент ФИФА Джанни Инфантино в комментарии прессе дал понять, что решение о расширении финальной части ЧМ до 48 команд практически неизбежно. Ожидается, что официально об этом будет объявлено уже сегодня, но вступят в силу изменения только через десять лет.

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В испанской Примере состоялся заключительный поединок 17 тура, в котором «Осасуна» и «Валенсия» расписали результативную ничью. Хозяевам на протяжении встречи пришлось трижды отыгрываться, однако пополнить свою копилку одним баллом все же удалось. Клуб из Памплоны продолжает замыкать таблицу чемпионата, у «Валенсии» одна игра в запасе и семнадцатое место.

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