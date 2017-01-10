Вандалы разрушили статую футболиста Лионеля Месси в Буэнос-Айресе
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт. Статуя нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленная в Буэнос-Айресе, стала объектом акта вандализма, сообщает ESPN.
Бронзовая фигура пятикратного обладателя «Золотого мяча», которая была установлена минувшим летом в рамках кампании «Не уходи», направленной на то, чтобы Месси остался в сборной Аргентины, была обнаружена без ее верхней части.
«Статуя Лионеля Месси стала объектом акта вандализма, в результате которого скульптура осталась без своей верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению», — говорится в заявлении правительства
Статуя Месси установлена на алее славы аргентинского спорта рядом со скульптурами других знаменитых аргентинских атлетов.
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