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10 января 2017, 8:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Вандалы разрушили статую футболиста Лионеля Месси в Буэнос-Айресе

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт. Статуя нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленная в Буэнос-Айресе, стала объектом акта вандализма, сообщает ESPN.

Бронзовая фигура пятикратного обладателя «Золотого мяча», которая была установлена минувшим летом в рамках кампании «Не уходи», направленной на то, чтобы Месси остался в сборной Аргентины, была обнаружена без ее верхней части.

«Статуя Лионеля Месси стала объектом акта вандализма, в результате которого скульптура осталась без своей верхней части. В настоящее время ведутся работы по ее восстановлению», — говорится в заявлении правительства Буэнос-Айреса.

Статуя Месси установлена на алее славы аргентинского спорта рядом со скульптурами других знаменитых аргентинских атлетов.

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