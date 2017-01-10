Йоветич перешёл на правах аренды в «Севилью»

Аренда футболиста будет действовать до конца нынешнего сезона, однако у андалусского клуба будет возможность выкупить трансферный лист Йоветича за € 14 млн. Руководство «Интера» настаивало на том, чтобы испанцы в обязательном порядке выкупили права на Йоветича по окончании сезона, однако «Севилья» не была согласна на такие условия.



В нынешнем сезоне Йоветич сыграл в чемпионате Италии всего пять матчей и не выходил на поле в основном составе ни в одном из них.