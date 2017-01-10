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10 января 2017, 8:25 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Роналду: Награда лучшему досталась лучшему, а им являюсь я

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметил, после того, как получил награду лучшему футболисту года по версии ФИФА, что ему часто приходилось нелегко.

Форвард мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> отметил после того как получил награду лучшему футболисту года по версии ФИФА что ему часто приходилось нелегко. Увеличить
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«Многие сомневались во мне, и против меня было много кампаний как в футболе, так и вне его. Меня хотели бить со всех сторон. Но правда в том, что награда лучшему досталась лучшему, а им являюсь я», — приводит слова Роналду Cope.

Помимо Роналду на награду ФИФА «The Best» претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. Роналду получил 34,4% голосов, Месси — 26,42%, а Гризманн — 7,53%.

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