Роналду: Награда лучшему досталась лучшему, а им являюсь я
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду отметил, после того, как получил награду лучшему футболисту года по версии ФИФА, что ему часто приходилось нелегко.
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«Многие сомневались во мне, и против меня было много кампаний как в футболе, так и вне его. Меня хотели бить со всех сторон. Но правда в том, что награда лучшему досталась лучшему, а им являюсь я», — приводит слова Роналду Cope.
Помимо Роналду на награду ФИФА «The Best» претендовали нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Атлетико» Антуан Гризманн. Роналду получил 34,4% голосов, Месси — 26,42%, а Гризманн — 7,53%.
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