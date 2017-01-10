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10 января 2017, 8:14 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

ФИФА признала болельщиков «Ливерпуля» и «Боруссии» лучшими в мире

Международная федерация футбола (ФИФА) признала болельщиков английского «Ливерпуля» и дортмундской «Боруссии» лучшими в мире. Церемония вручения наград ФИФА состоялась накануне в Цюрихе.

Они удостоились награды за совместное исполнение гимна You'll Never Walk Alone. Увеличить
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Фанаты «Ливерпуля» и «Боруссии» удостоились награды за совместное исполнение гимна английского клуба You`ll Never Walk Alone на матче команд в Лиге Европы за день до 27-й годовщины трагедии на стадионе «Хиллсборо», когда погибли 96 болельщиков «Ливерпуля».

По итогам голосования поклонники «Ливерпуля» и «Боруссии» получили 45,92 процента голосов. Также на награду претендовали болельщики сборной Исландии (31,37) и голландского клуба «Ден Хааг» (22,71).

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