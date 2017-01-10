За кого голосовали Байсуфинов и Исламхан при выборе лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Церемония вручения наград ФИФА состоялась накануне в Цюрихе. Лучшим футболистом года был признан нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. В борьбе за эту награду он опередил аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и французского форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

В 2016 году 31-летний Роналду в составе «Реала» выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы.

От Казахстана в голосовании принимали участие Талгат Байсуфинов и Бауыржан Исламхан. Так, главный тренер сборной Казахстана лучшим футболистом 2016 года назвал Месси. На второе место он поставил Роналду, а на третье — голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

Тройка лучших футболистов 2016 года по версии Исламхана выглядит следующим образом: 1) Андрес Иньеста, 2) Месси, 3) Роналду.

Также Байсуфинов и Исламхан отдали свои голоса при выборе лучшего тренера 2016 года, коим стал итальянский специалист Клаудио Раньери, который с «Лестером» выиграл чемпионат Англии-2015/16, опередившися в опросе француза Зинедина Зидана («Реал») и португальца Фернанду Сантуша (сборная Португалии).

В это номинации тренер сборной Казахстана поставил на первое место Хосепа Гвардиолу (сейчас «Манчестер Сити»), на второе — Сантуша, на третье — Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид). Исламхан отдал первое место также Гвардиоле, второе — Зидану, а третье — Симеоне.