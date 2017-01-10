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10 января 2017, 1:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лидс» одержал волевую победу над «Кембриджем», вышел в 1/16 финала Кубка Англии

«Лидс Юнайтед» выиграл у «Кембридж Юнайтед» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Кембридже на стадионе «Эбби» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В середине первого тайма Уче Икпизу вывел «Кембридж» вперёд. На исходе часа игры Стюарт Даллас провёл ответный мяч, а на 63-й минуте отличился Алекс Мовотт.

«Лидс Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Саттон Юнайтед"/"Уимблдон». «Кембридж Юнайтед» покинул турнир.
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