«Лидс» одержал волевую победу над «Кембриджем», вышел в 1/16 финала Кубка Англии

В середине первого тайма Уче Икпизу вывел «Кембридж» вперёд. На исходе часа игры Стюарт Даллас провёл ответный мяч, а на 63-й минуте отличился Алекс Мовотт.



«Лидс Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет с победителем пары «Саттон Юнайтед"/"Уимблдон». «Кембридж Юнайтед» покинул турнир.