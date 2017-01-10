«Валенсия» не смогла победить худший клуб чемпионата Испании

Встреча проходила в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершилась со счетом 3:3. «Осасуна» прервала серию из шести поражений в турнире подряд.



У хозяев отличились Ориоль Риера, Роберто Торрес и Карлос Клерк, у гостей — Мунир Эль-Хаддади и Мартин Монтойя, еще один мяч в свои ворота отправил Риера.



«Валенсия» (13 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионате Испании. «Осасуна» (8) идет последней.