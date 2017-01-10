«Валенсия» не смогла победить худший клуб чемпионата Испании
«Валенсия» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 17-го тура испанской Примеры.
Встреча проходила в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершилась со счетом 3:3. «Осасуна» прервала серию из шести поражений в турнире подряд.
У хозяев отличились Ориоль Риера, Роберто Торрес и Карлос Клерк, у гостей — Мунир
«Валенсия» (13 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионате Испании. «Осасуна» (8) идет последней.
Главные тренеры
|Хоакин Капаррос
|Сальвадор Гонсалес Марко
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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