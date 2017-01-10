Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28371888/
10 января 2017, 1:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» не смогла победить худший клуб чемпионата Испании

«Валенсия» и «Осасуна» сыграли вничью в матче 17-го тура испанской Примеры.

Встреча проходила в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершилась со счетом 3:3. «Осасуна» прервала серию из шести поражений в турнире подряд.

У хозяев отличились Ориоль Риера, Роберто Торрес и Карлос Клерк, у гостей — Мунир Эль-Хаддади и Мартин Монтойя, еще один мяч в свои ворота отправил Риера.

«Валенсия» (13 очков) занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионате Испании. «Осасуна» (8) идет последней.

9.01.2017 22:45 основной раунд: 17-й тур El Sadar Stadium
Осасуна 3:3 Валенсия
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Хоакин Капаррос Сальвадор Гонсалес Марко
Голы
7′ Ориоль Риера 9
62′ Роберто Торрес (И. Маркес) 10
90+2′ Карлос Клерк (Г. Хайме Ромеро) 21
9 Мунир Эль-Хаддади (Г. Сикейра) 2′
9 Ориоль Риера 45+1′
21 Мартин Монтойя (М. Эль-Хаддади) 73′
Нереализованные пенальти
10 Д. Парехо 86′
Составы
Фернандес Куэста Марио 1
Унаи Гарсия 15
Карлос Клерк 21
38′ Иван Маркес 33
80′ Санхурху Мате Ойер 6
Горан Чаушич 8
Алехандро Беренгер 11
Иманол Гарсия 31
74′ Роберто Торрес 10
Мигель Анхель Де лас Куэвас 20
80′ Серхио Леон 7
Гомес Хайме Ромеро 17
80′ Ориоль Риера 9
Кенан Кодро 19
1 Диегу Алвес
5 Эльяким Мангала 41′
21 Мартин Монтойя
7 Мата Марио Суарес 9′
8 Энцо Перес 90+4′
10 Даниэль Парехо 24′
28 Карлос Солер
22 Санти Мина
6 Гильерме Сикейра 45′
26 Тони Лато
9 Мунир Эль-Хаддади 89′ 88′
34 Андрес Паскуаль
19 Морено Родриго 71′
17 Нани
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
7 Угловые 3
19 Фолы 13
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Осасуна
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России