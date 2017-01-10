Президент «Лиона»: Мы отвергли предложение «Ювентуса» по Толиссо

«Да, “Ювентус” выходил на нас. Мы действительно отказались продавать Толиссо и этой зимой, и прошлым летом. Мы не хотим продавать его сейчас», — сказал Оляс в интервью RMC.



В текущем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Франции 17 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.