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10 января 2017, 0:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Лиона»: Мы отвергли предложение «Ювентуса» по Толиссо

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что клуб отказался продавать полузащитника Корентина Толиссо в «Ювентус». По данным французских СМИ, туринцы предлагали «Лиону» € 30 млн за 22-летнего футболиста.

«Да, “Ювентус” выходил на нас. Мы действительно отказались продавать Толиссо и этой зимой, и прошлым летом. Мы не хотим продавать его сейчас», — сказал Оляс в интервью RMC.

В текущем сезоне полузащитник провёл в чемпионате Франции 17 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

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