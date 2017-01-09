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9 января 2017, 23:11 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду лучшим игроком 2016 года выбрал Бэйла, Месси — Суареса

Форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду был признан лучшим игроком 2016 года по версии ФИФА на церемонии в Цюрихе.

Роналду как капитан сборной Португалии также проголосовал при выборе лучшего игрока года. В тройку Криштиану вошли его партнёры по мадридской команде: на первое место он поставил Гарета Бэйла, на второе — Луку Модрича, на третье — Серхио Рамоса.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси также отдал свои голоса партнёрам по команде: лучшим игроком мира он выбрал Луиса Суареса, на вторую строчку поставил Неймара, а на третью — Андреса Иньесту, сообщает официальный сайт ФИФА.

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