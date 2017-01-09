Роналду как капитан сборной Португалии также проголосовал при выборе лучшего игрока года. В тройку Криштиану вошли его партнёры по мадридской команде: на первое место он поставил Гарета Бэйла, на второе — Луку Модрича, на третье — Серхио Рамоса.



Форвард «Барселоны» Лионель Месси также отдал свои голоса партнёрам по команде: лучшим игроком мира он выбрал Луиса Суареса, на вторую строчку поставил Неймара, а на третью — Андреса Иньесту, сообщает официальный сайт ФИФА.