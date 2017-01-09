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9 января 2017, 23:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Иньеста извинился за отсутствие игроков «Барселоны» на церемонии в Цюрихе

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поблагодарил ФИФА за включение игроков каталонского клуба в сборную года.

«Хочу поблагодарить ФИФА за то, что наших футболистов включили в команду года, и извиниться за то, что игроки не смогли посетить церемонию. Мы готовимся к важному матчу и не могли быть с вами», — сказал Иньеста в видеообращении.

Игроки «Барселоны» не посетили церемонию вручения награды лучшему футболисту мира и остались в расположении команды, чтобы как можно лучше подготовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». В Бильбао каталонцы потерпели поражение (1:2).

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