Иньеста извинился за отсутствие игроков «Барселоны» на церемонии в Цюрихе

«Хочу поблагодарить ФИФА за то, что наших футболистов включили в команду года, и извиниться за то, что игроки не смогли посетить церемонию. Мы готовимся к важному матчу и не могли быть с вами», — сказал Иньеста в видеообращении.



Игроки «Барселоны» не посетили церемонию вручения награды лучшему футболисту мира и остались в расположении команды, чтобы как можно лучше подготовиться к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком». В Бильбао каталонцы потерпели поражение (1:2).