Футболисты Бундеслиги назвали Обамейянга лучшим игроком первого круга
Нападающий дортмундской «Боруссии»
Пьер-Эмерик Обамейянг стал лучшим игроком первого круга в чемпионате Германии по итогам голосования футболистов Бундеслиги в издании Kicker.
Обамейянг набрал 33,6% голосов игроков, опередив полузащитника «РБ Лейпциг» Эмиля Форсберга (23,1%) и нападающего «Баварии» Роберта Левандовского (14,3%).
Обамейянг в текущем сезоне забил 16 голов и отдал одну голевую передачу в 15 матчах Бундеслиги. Габонский футболист идёт на первом месте в гонке бомбардиров чемпионата.
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