Футболисты Бундеслиги назвали Обамейянга лучшим игроком первого круга

ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) на ежегодной церемонии организации, которая проходит в швейцарском Цюрихе.