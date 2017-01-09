Черчесов поставил Роналду на первое место в голосовании ФИФА
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проголосовал за португальского нападающего Криштиану Роналду в опросе по определению лучшего футболиста мира 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается в
пресс-релизе ФИФА.
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Лучший игрок мира был определен по результатам опроса главных тренеров и капитанов национальных сборных. Также учитывалось мнение болельщиков, которые голосовали на официальном сайте ФИФА.
На второе место Черчесов поставил аргентинского нападающего Лионеля Месси, на третье — итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона. В качестве капитана сборной России в голосовании участвовал вратарь Игорь Акинфеев, хотя в последних матчах капитаном команды являлся защитник Василий Березуцкий. Акинфеев лучшим назвал Месси, вторым, по его мнению, стал Роналду, третьим — валлийский полузащитник Гарет Бэйл.
Роналду признан ФИФА лучшим футболистом мира в четвертый раз. Ранее он удостаивался данного звания в 2008, 2013 и 2014 годах.
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