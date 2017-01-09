Черчесов поставил Роналду на первое место в голосовании ФИФА

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Лучший игрок мира был определен по результатам опроса главных тренеров и капитанов национальных сборных. Также учитывалось мнение болельщиков, которые голосовали на официальном сайте ФИФА.

На второе место Черчесов поставил аргентинского нападающего Лионеля Месси, на третье — итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона. В качестве капитана сборной России в голосовании участвовал вратарь Игорь Акинфеев, хотя в последних матчах капитаном команды являлся защитник Василий Березуцкий. Акинфеев лучшим назвал Месси, вторым, по его мнению, стал Роналду, третьим — валлийский полузащитник Гарет Бэйл.

Роналду признан ФИФА лучшим футболистом мира в четвертый раз. Ранее он удостаивался данного звания в 2008, 2013 и 2014 годах.