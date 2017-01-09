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9 января 2017, 22:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка Англии. На этой стадии матчи пройдут с 27 по 30 января, информирует BBC.

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Увеличить
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«Тоттенхэм Хотспур» — «Уиком Уондерерс»,
«Дерби Каунти» — «Лестер Сити»,
«Оксфорд Юнайтед» — «Бирмингем Сити"/"Ньюкасл Юнайтед»,
«Саттон Юнайтед"/"Уимблдон» — «Кембридж Юнайтед"/"Лидс Юнайтед»,
«Ливерпуль"/"Плимут Аргайл» — «Вулверхэмптон»,
«Норвич Сити"/"Саутгемптон» — «Арсенал»,
«Ипсвич Таун"/"Линкольн Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»,
«Челси» — «Брентфорд»,
«Манчестер Юнайтед» — «Уиган»,
«Миллуолл» — «Уотфорд»,
«Рочдейл» — «Хаддерсфилд Таун»,
«Сандерленд"/"Бёрнли» — «Бристоль Сити"/"Флитвуд Таун»,
«Блэкберн» — «Блэкпул"/"Барнсли»,
«Фулхэм» — «Халл Сити»,
«Мидлсбро» — «Аккрингтон Стэнли»,
«Болтон Уондерерс"/"Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».
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