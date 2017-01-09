Роналду заявил, что понимает, почему «люди из «Барсы» не приехали на церемонию ФИФА

Торжественная церемония ФИФА состоялась в понедельник в Цюрихе. Роналду в борьбе за награду обошел нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико». Ранее в понедельник стало известно, что Месси и остальные футболисты «Барселоны», приглашенные на гала-вечер ФИФА, пропустят церемонию в Цюрихе в связи с подготовкой к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

«2016 год — стал лучшим в моей карьере. У меня было много сомнений, но, в конце концов, трофеи говорят сами за себя. Я никогда не забуду этот год. Я очень счастлив. Мне жаль, что некоторые люди из “Барселоны” не с нами, но это понятно», — сказал Роналду на церемонии.