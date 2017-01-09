Роналду заявил, что понимает, почему «люди из «Барсы» не приехали на церемонию ФИФА
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом года по версии ФИФА, заявил, что понимает, почему «некоторые люди из «Барселоны» не приехали на церемонию.
Торжественная церемония ФИФА состоялась в понедельник в Цюрихе. Роналду в борьбе за награду обошел нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико». Ранее в понедельник стало известно, что Месси и остальные футболисты «Барселоны», приглашенные на
«2016 год — стал лучшим в моей карьере. У меня было много сомнений, но, в конце концов, трофеи говорят сами за себя. Я никогда не забуду этот год. Я очень счастлив. Мне жаль, что некоторые люди из “Барселоны” не с нами, но это понятно», — сказал Роналду на церемонии.
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