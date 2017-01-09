Канчельскис: Роналду мог не стать футболистом года, если бы не выиграл ЧЕ

В понедельник Роналду был признан игроком года по версии ФИФА. Летом сборная Португалии стала победителем чемпионата Европы, проходившего во Франции, победив в финале команду хозяев.

«Роналду выиграл чемпионат Европы с Португалией, он был лидером команды, забил три мяча, это большой плюс. Кроме того, он выиграл Лигу чемпионов с “Реалом”, в этом тоже большой плюс. Думаю, если бы Португалия не победила на Евро, тогда Роналду мог и не завоевать этот трофей», — сказал Канчельскис.

На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. Однако с этого года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. «Любая награда ценная, будь это по версии ФИФА или France Football. Просто главное, что Роналду не останавливается на достигнутом, играет и пытается завоевать как можно больше трофеев, и самая большая награда, что он двигается вперед и держит себя постоянно в форме», — отметил собеседник ТАСС.

Также он подчеркнул, что на данный момент в мире между собой конкурируют только два футболиста — Роналду и аргентинец Лионель Месси, а третий претендент на звание игрок года — француз Антуан Гризманн — не дотягивает до их уровня. «Все справедливо, пока только Роналду и Месси конкурируют между собой, поэтому все логично, все видно на футбольном поле и ничего удивительного здесь нет. На данный момент все футболисты, которые входят в десятку, немного не дотягивают до Роналду и Месси. Можно сыграть один сезон на хорошем уровне, но, если Гризманн будет играть по восемь сезонов как эти двое, забивая по 60−70 голов за сезон, тогда, может быть, станет игроком года, но пока я сомневаюсь», — заключил Канчельскис.

С 2008 года лучшими футболистами мира становились либо Месси, либо Роналду. Аргентинец выиграл приз рекордные пять раз, португалец — четыре, в декабре добавив к ним еще один «Золотой мяч».