Канчельскис: Роналду мог не стать футболистом года, если бы не выиграл ЧЕ
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Португальский футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду мог не стать лучшим игроком 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), если бы он не выиграл вместе со сборной Португалии чемпионат Европы 2016 года. Такое мнение ТАСС высказал известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис.
В понедельник Роналду был признан игроком года по версии ФИФА. Летом сборная Португалии стала победителем чемпионата Европы, проходившего во Франции, победив в финале команду хозяев.
«Роналду выиграл чемпионат Европы с Португалией, он был лидером команды, забил три мяча, это большой плюс. Кроме того, он выиграл Лигу чемпионов с “Реалом”, в этом тоже большой плюс. Думаю, если бы Португалия не победила на Евро, тогда Роналду мог и не завоевать этот трофей», — сказал Канчельскис.
На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football. Однако с этого года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. «Любая награда ценная, будь это по версии ФИФА или France Football. Просто главное, что Роналду не останавливается на достигнутом, играет и пытается завоевать как можно больше трофеев, и самая большая награда, что он двигается вперед и держит себя постоянно в форме», — отметил собеседник ТАСС.
Также он подчеркнул, что на данный момент в мире между собой конкурируют только два футболиста — Роналду и аргентинец Лионель Месси, а третий претендент на звание игрок года — француз Антуан Гризманн — не дотягивает до их уровня. «Все справедливо, пока только Роналду и Месси конкурируют между собой, поэтому все логично, все видно на футбольном поле и ничего удивительного здесь нет. На данный момент все футболисты, которые входят в десятку, немного не дотягивают до Роналду и Месси. Можно сыграть один сезон на хорошем уровне, но, если Гризманн будет играть по восемь сезонов как эти двое, забивая по 60−70 голов за сезон, тогда, может быть, станет игроком года, но пока я сомневаюсь», — заключил Канчельскис.
С 2008 года лучшими футболистами мира становились либо Месси, либо Роналду. Аргентинец выиграл приз рекордные пять раз, португалец — четыре, в декабре добавив к ним еще один «Золотой мяч».
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