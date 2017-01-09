Человеческое против божественного. Что значит победа Роналду

Если бы Криштиану Роналду был года на четыре старше, он стал бы олицетворением своей эпохи. Его фантастическая стабильность позволила бы пережить Роналдиньо, Кака и остаться в нашей памяти символом десятилетия. Так, символом, португалец и вошёл бы в историю, а всех остальных сравнивали бы только с ним. Но реальность такова, что сам Роналду обречён на постоянные сравнения с другим. Пока Месси сравнивали с Марадоной и Пеле (сравнивали же), Криштиану — только с Месси.



Главная футбольная награда девять лет подряд вручается одному из этой пары, а второй неизменно оказывается в тройке. Тот факт, что France Football вернул «Золотой мяч» себе (признайтесь, вы рады?) в этом году ничего не изменил: Роналду просто сделал дубль и забрал оба трофея. Но было бы наивно рассматривать его триумф только в рамках сегодняшнего дня.

Мы живём моментом: вчера лучшим был Месси, сегодня лучший Роналду — всё просто. Но они борются не за сегодняшние трофеи, а за место в истории (по крайней мере, португалец). За право стать символом своей эпохи. Как Пеле, который так и не играл в Европе. Как Йохан Кройф, который так и не выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы, или Марадона, который выиграл всё. Шансы стать олицетворением эпохи есть при любых обстоятельствах. То, что сегодня за это борются именно Роналду и Месси, символично, ведь в футболе трудно найти лучший пример противоположностей.



Роналду — воплощение selfmade man. Трудоголик, перфекционист, нарцисс… можно долго перечислять, все и так всё знают. Человек, недостатки которого не только являются продолжением его достоинств, но и сами превращаются в достоинства, делая его сильнее. Биография Роналду — это история преодоления, история дисциплины и труда ради честолюбия. Прекрасный атлет, которого можно представить себе теннисистом, пловцом или бегуном, — и он в любом случае добился бы успеха.



А теперь представьте себе Месси вне футбола. Пловец? Теннисист? Он вообще спортсмен? Его талант — дар свыше, которым Лионель блестяще распорядился. Разумеется, он тяжело трудится, но это вторично по отношению к его природным способностям, ведь и Роналду — талант, но определяет его не это, а перфекционизм.

И вот этот selfmade man всего на одну ступеньку, на одну награду отстаёт от того, которого многие поклонники называли «богом», и чей невероятный природный талант эпизодически заставляет его творить чудеса. Ещё одна награда — и они будут равны. Маньяк тренировок и волшебник. Один знает о футболе всё, другому не нужно знать — он чувствует. Секрет успеха Роналду — добиться всего своим трудом, этот способ доступен каждому человеку — на одну ступеньку ниже секрета Месси, который, наверное, и сам не знает, как ему удаётся так играть.

Можно упростить (ради красоты сравнения) и сказать, что человеческий путь к величию в шаге от божественного. Поэтому рискну предположить, что важнее всего для Роналду не награда «Игрок года» от ФИФА и даже не последний «Золотой мяч», а следующий трофей. Вы скажете, что для него всегда самый важный трофей — следующий, но сейчас речь не о честолюбии и не о текущем моменте, а о месте в истории, которое займёт португалец.

Пятый «Золотой мяч». Тот, который сделает португальца равным Месси и лишит аргентинца статуса «единственного». Который навсегда превратит пьедестал эпохи в коммунальную квартиру, подселив к Месси жильца. Кстати, разделение наград в этом смысле — медвежья услуга. Например, представьте, какая будет путаница, если в следующем году ФИФА наградит одного из них, а France Football — другого. У Роналду 256 млн подписчиков в «Твиттере», «Инстаграме» и «Фейсбуке». У Месси в «Фейсбуке» и «Инстаграме» 151 млн подписчиков. Начнётся третья мировая война в комментариях, но статус-кво сохранится. Сейчас, когда Криштиану выиграл оба трофея, он всего на шаг позади. Но держит хороший темп и не собирается останавливаться.

Совсем скоро ему исполнится 32 года. Конечно, всякое бывает, и Роналду в теории может выигрывать блестящие мячи из драгоценных металлов до 40 лет… Но кажется, что именно следующий раунд станет решающим. Человек, который сделал себя сам (сделал идеально), либо догонит того, чей дар дан свыше, либо упустит шанс. Вы за кого будете болеть?