Малайзиец Субри признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года
ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболист малайзийского клуба «Пенанг» Мохд Фаиз Субри признан Международной федерацией футбола (ФИФА) автором лучшего гола 2016 года. Церемония вручения наград ФИФА по итогам года проходит в Цюрихе.
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16 февраля в матче чемпионата Малайзии против «Паханга» Субри забил дальним ударом со штрафного, после которого мяч по замысловатой траектории влетел в «девятку».
На приз также претендовали полузащитник бразильского «Коринтианса» Марлоне и футболистка женской сборной Венесуэлы до 17 лет Данюшка Родригес.
ФИФА учредила премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года в 2009 году. Победитель определяется с помощью
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