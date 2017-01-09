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9 января 2017, 21:55 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Малайзиец Субри признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года

ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболист малайзийского клуба «Пенанг» Мохд Фаиз Субри признан Международной федерацией футбола (ФИФА) автором лучшего гола 2016 года. Церемония вручения наград ФИФА по итогам года проходит в Цюрихе.

В феврале в матче чемпионата Малайзии против Паханга Субри забил дальним ударом со штрафного после которого мяч по замысловатой траектории влетел в девятку Увеличить
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16 февраля в матче чемпионата Малайзии против «Паханга» Субри забил дальним ударом со штрафного, после которого мяч по замысловатой траектории влетел в «девятку».

На приз также претендовали полузащитник бразильского «Коринтианса» Марлоне и футболистка женской сборной Венесуэлы до 17 лет Данюшка Родригес.

ФИФА учредила премию имени Ференца Пушкаша, вручаемую игроку, забившему самый красивый гол года в 2009 году. Победитель определяется с помощью онлайн-голосования болельщиков. Ранее обладателями премии становились: 2009 год — Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Англия), 2010-й — Хамит Алтынтоп (сборная Турции), 2011-й — Неймар («Сантос», Бразилия), 2012-й — Мирослав Стох («Фенербахче», Турция), 2013-й — Златан Ибрагимович (сборная Швеции), 2014-й — Хамес Родригес (сборная Колумбии), 2015-й — Ванделл Лира («Гоянезе», Бразилия).
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ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Американка Карли Ллойд признана Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшей футболисткой 2016 года. Церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года проходит в Цюрихе.
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