Малайзиец Субри признан ФИФА автором лучшего гола 2016 года

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16 февраля в матче чемпионата Малайзии против «Паханга» Субри забил дальним ударом со штрафного, после которого мяч по замысловатой траектории влетел в «девятку».

На приз также претендовали полузащитник бразильского «Коринтианса» Марлоне и футболистка женской сборной Венесуэлы до 17 лет Данюшка Родригес.