Американка Ллойд признана ФИФА лучшей футболисткой 2016 года

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В 2016 году Ллойд со сборной США дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, уступив в серии послематчевых пенальти шведкам.

На приз также претендовали бразильянка Марта и немка Мелани Берингер.

Ллойд была признана лучшей футболисткой по итогам 2015 года. Марта выигрывала награду на протяжении пяти лет подряд (в 2006—2010 годах).