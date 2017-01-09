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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28371079/
9 января 2017, 21:55 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Американка Ллойд признана ФИФА лучшей футболисткой 2016 года

ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Американка Карли Ллойд признана Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшей футболисткой 2016 года. Церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года проходит в Цюрихе.

На приз также претендовали бразильянка Марта и немка Мелани Берингер. Увеличить
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В 2016 году Ллойд со сборной США дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро, уступив в серии послематчевых пенальти шведкам.

На приз также претендовали бразильянка Марта и немка Мелани Берингер.

Ллойд была признана лучшей футболисткой по итогам 2015 года. Марта выигрывала награду на протяжении пяти лет подряд (в 2006—2010 годах).
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