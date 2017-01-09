Американка Ллойд признана ФИФА лучшей футболисткой 2016 года
ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Американка Карли Ллойд признана Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшей футболисткой 2016 года. Церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года проходит в Цюрихе.
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В 2016 году Ллойд со сборной США дошла до четвертьфинала олимпийского турнира в
На приз также претендовали бразильянка Марта и немка Мелани Берингер.
Ллойд была признана лучшей футболисткой по итогам 2015 года. Марта выигрывала награду на протяжении пяти лет подряд (в 2006—2010 годах).
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