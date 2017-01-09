Криштиану Роналду признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

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Премию португальцу вручил президент ФИФА Джанни Инфантино. Напомним, в 2016 году 31-летний Криштиану Роналду вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в составе сборной Португалии стал победителем чемпионата Европы. Ранее он также стал обладателем «Золотого мяча» 2016 года.

С 2010 по 2015 «Золотой мяч» по версии France Football был объединен с наградой лучшему футболисту мира по версии ФИФА, но с 2016 года призы вновь вручаются отдельно.

Приз лучшему игроку мира по версии ФИФА вручался с 1991 по 2009 год до объединения премии с «Золотым мячом». Роналду ранее становился обладателем этого приза в 2008 году. Еще по разу он занимал второе и третье место. В нынешнем году соперниками Роналду были Лионель Месси («Барселона», Аргентина) и Антуан Гризманн («Атлетико», Франция).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations, <a href="https://twitter.com/Cristiano">@Cristiano</a> Ronaldo!<br>Winner of <a href="https://twitter.com/hashtag/TheBest?src=hash">#TheBest</a> FIFA Men's Player 2016 ? <a href="https://t.co/6kNMWROFce">pic.twitter.com/6kNMWROFce</a></p>— FIFA.com (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/818530648596090880">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>