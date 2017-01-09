«Атлетико Насьональ», соперник «Шапекоэнсе», получил награду Fair Play ФИФА

Церемония вручения наград ФИФА проходит в понедельник в Цюрихе.

Авиакатастрофа произошла 29 ноября недалеко от колумбийского Медельина. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал «Шапекоэнсе», летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ». Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе»: Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.