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9 января 2017, 21:40 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Атлетико Насьональ», соперник «Шапекоэнсе», получил награду Fair Play ФИФА

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Колумбийский клуб «Атлетико Насьональ», соперник по финалу Южноамериканского кубка бразильского «Шапекоэнсе», разбившегося в авиакатастрофе, получил награду Fair Play ФИФА.

Церемония вручения наград ФИФА проходит в понедельник в Цюрихе.

Авиакатастрофа произошла 29 ноября недалеко от колумбийского Медельина. На борту самолета находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал «Шапекоэнсе», летевших на первую встречу финала Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ». Выжившими в авиакатастрофе числятся шесть человек, из которых трое являются игроками «Шапекоэнсе»: Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето.

«Атлетико Насьональ» после авиакатастрофы официально обратился к Конфедерации южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ) с просьбой вручить Южноамериканский кубок-2016 «Шапекоэнсе». В итоге бразильский клуб был признан обладателем трофея, а «Атлетико Насьональ» стал вице-чемпионом и получил от КОНМЕБОЛ приз fair play.
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