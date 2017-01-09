Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28370995/
9 января 2017, 21:43 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Клаудио Раньери стал лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА

ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Главный тренер английского клуба «Лестер» итальянец Клаудио Раньери признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим тренером 2016 года. Церемония вручения наград ФИФА по итогам года проходит в Цюрихе.

Под руководством итальянского специалиста <span class=error>Лестер</span> впервые в истории стал чемпионом Англии. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Под руководством Раньери «Лестер» впервые в истории стал чемпионом Англии, что стало одной из главных сенсаций сезона в европейском футболе.

На награду также претендовали главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, приведший команду к победе на чемпионате Европы, и француз Зинедин Зидан, под руководством которого мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В 2010 году лучшим тренером года был признан Жозе Моуринью («Интер», Италия / «Реал», Испания), 2011-м — Гвардиола («Барселона», Испания), 2012-м — Висенте Дель Боске (сборная Испании), 2013-м — Юпп Хайнкес («Бавария», Германия), 2014-м — Йоахим Лев (сборная Германии), 2015-м — Луис Энрике («Барселона»).

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
9 января

Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам года на церемонии ФИФА в Цюрихе

Пять игроков "Реала" вошли в символическую сборную года по версии FIFA и FIFPro

Чемпион Европы легкоатлет Дылдин дисквалифицирован на четыре года