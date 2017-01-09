Клаудио Раньери стал лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА

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Под руководством Раньери «Лестер» впервые в истории стал чемпионом Англии, что стало одной из главных сенсаций сезона в европейском футболе.

На награду также претендовали главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, приведший команду к победе на чемпионате Европы, и француз Зинедин Зидан, под руководством которого мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В 2010 году лучшим тренером года был признан Жозе Моуринью («Интер», Италия / «Реал», Испания), 2011-м — Гвардиола («Барселона», Испания), 2012-м — Висенте Дель Боске (сборная Испании), 2013-м — Юпп Хайнкес («Бавария», Германия), 2014-м — Йоахим Лев (сборная Германии), 2015-м — Луис Энрике («Барселона»).