Немка Найд признана ФИФА лучшим тренером женских команд 2016 года

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В 2016 году сборная Германии под руководством Найд выиграла олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро, после чего 52-летняя Найд объявила о завершении тренерской карьеры. На приз также претендовали Пиа Сундхаге (сборная Швеции) и Джил Эллис (сборная США).

Найд уже становилась лауреатом приза в 2010 и 2013 годах, Сундхаге — в 2012-м, Эллис — в 2015-м. В 2011 году лучшим тренером был признан японец Норио Сасаки, в 2014-м — немец Ральф Келлерманн.