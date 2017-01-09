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9 января 2017, 21:24 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Немка Найд признана ФИФА лучшим тренером женских команд 2016 года

ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Бывший главный тренер сборной Германии Сильвия Найд признана Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим тренером женских команд 2016 года. Церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года проходит в Цюрихе.

В 2016 году сборная Германии под руководством Найд выиграла олимпийский турнир в <nobr>Рио-де-Жанейро.</nobr> Увеличить
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В 2016 году сборная Германии под руководством Найд выиграла олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро, после чего 52-летняя Найд объявила о завершении тренерской карьеры. На приз также претендовали Пиа Сундхаге (сборная Швеции) и Джил Эллис (сборная США).

Найд уже становилась лауреатом приза в 2010 и 2013 годах, Сундхаге — в 2012-м, Эллис — в 2015-м. В 2011 году лучшим тренером был признан японец Норио Сасаки, в 2014-м — немец Ральф Келлерманн.
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