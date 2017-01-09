Немка Найд признана ФИФА лучшим тренером женских команд 2016 года
ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Бывший главный тренер сборной Германии Сильвия Найд признана Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим тренером женских команд 2016 года. Церемония вручения наград ФИФА по итогам 2016 года проходит в Цюрихе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В 2016 году сборная Германии под руководством Найд выиграла олимпийский турнир в
Найд уже становилась лауреатом приза в 2010 и 2013 годах, Сундхаге — в 2012-м, Эллис — в 2015-м. В 2011 году лучшим тренером был признан японец Норио Сасаки, в 2014-м — немец Ральф Келлерманн.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter