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9 января 2017, 21:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Экс-форвард сборной Англии по футболу Питер Крауч продлил контракт со «Сток Сити»

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч продлил контракт со «Сток Сити», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

Крауч перешел в «Сток Сити» в 2011 году за рекордные на тот момент для клуба 10 миллионов фунтов стерлингов из «Тоттенхэма». Новое соглашение 35-летнего игрока рассчитано до лета 2018 года.

«Питера еще много чего может предложить нам как игрок, и мы рады, что он решил продлить свое соглашение с нами», — заявил исполнительный директор «Стока» Тони Скоулз.

С 2005 по 2010 Крауч выступал за сборную Англии и забил за нее 22 гола в 42 матчах, приняв участие в чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.

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