Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года на церемонии ФИФА в Цюрихе
ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) на ежегодной церемонии организации, которая проходит в швейцарском Цюрихе.
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Приз получили болельщики «Ливерпуля» и «Боруссии». 14 апреля фанаты команд совместно исполнили во время матча Лиги Европы знаменитый гимн английского клуба You’ll never walk alone. Акция была приурочена к 27-й годовщине трагедии на «Хиллсборо», когда в давке на стадионе в Шеффилде погибли 96 болельщиков «Ливерпуля».
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