Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года на церемонии ФИФА в Цюрихе

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Приз получили болельщики «Ливерпуля» и «Боруссии». 14 апреля фанаты команд совместно исполнили во время матча Лиги Европы знаменитый гимн английского клуба You’ll never walk alone. Акция была приурочена к 27-й годовщине трагедии на «Хиллсборо», когда в давке на стадионе в Шеффилде погибли 96 болельщиков «Ливерпуля».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations, <a href="https://twitter.com/LFC">@LFC</a> & <a href="https://twitter.com/BVB">@BVB</a>!<br>Winners of the FIFA Fan Award <a href="https://twitter.com/hashtag/TheBest?src=hash">#TheBest</a> ?<a href="https://t.co/LO8lWBKxpn">https://t.co/LO8lWBKxpn</a> <a href="https://t.co/dqVJkMAfJp">pic.twitter.com/dqVJkMAfJp</a></p>— FIFA.com (@FIFAcom) <a href="https://twitter.com/FIFAcom/status/818516189429334016">9 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>