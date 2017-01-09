Инфантино: Право определять лучшего футболиста мира принадлежит исключительно ФИФА
ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что именно главная футбольная организация мира вправе давать официальное звание лучшего футболиста. Об этом он заявил во время вступительного слова перед
гала-вечером, во время которого будут вручены награды ФИФА по итогам 2016 года.
На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией французского журнала France Football. Однако с этого года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.
«Сегодня мы подводим итоги года и наслаждаемся футболом. Я рад видеть здесь легендарных игроков прошлого и звезд настоящего. Еще раз отмечу, что право определять официально лучшего футболиста мира принадлежит исключительно ФИФА», — отметил Инфантино.
Имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА будет названо в 21:47 мск. На это звание претендуют португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и француз Антуан Гризманн. Ранее France Football вручил свой приз Роналду.
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