Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28370728/
9 января 2017, 20:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Инфантино: Право определять лучшего футболиста мира принадлежит исключительно ФИФА

ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что именно главная футбольная организация мира вправе давать официальное звание лучшего футболиста. Об этом он заявил во время вступительного слова перед гала-вечером, во время которого будут вручены награды ФИФА по итогам 2016 года.

На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией французского журнала France Football. Однако с этого года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.

«Сегодня мы подводим итоги года и наслаждаемся футболом. Я рад видеть здесь легендарных игроков прошлого и звезд настоящего. Еще раз отмечу, что право определять официально лучшего футболиста мира принадлежит исключительно ФИФА», — отметил Инфантино.

Имя лучшего футболиста мира по версии ФИФА будет названо в 21:47 мск. На это звание претендуют португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и француз Антуан Гризманн. Ранее France Football вручил свой приз Роналду.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года на церемонии ФИФА в Цюрихе

Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года на церемонии ФИФА в Цюрихе

ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева вручила приз лучшим болельщикам 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) на ежегодной церемонии организации, которая проходит в швейцарском Цюрихе.
Еще 7 новостей  Все новости
9 января

Исинбаева: Россия проведет лучший чемпионат мира по футболу в истории

Пять игроков "Реала" вошли в символическую сборную года по версии FIFA и FIFPro

Чемпион Европы легкоатлет Дылдин дисквалифицирован на четыре года