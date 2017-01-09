Объявлена символическая сборная 2016 года по версии ФИФА
На церемонии вручения награды лучшему игроку мира ФИФА была объявлена символическая сборная по итогам 2016 года.
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Символическая сборная 2016 года по версии ФИФА: Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Херард Пике («Барселона), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все — «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все — «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
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