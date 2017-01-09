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9 января 2017, 20:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Объявлена символическая сборная 2016 года по версии ФИФА

На церемонии вручения награды лучшему игроку мира ФИФА была объявлена символическая сборная по итогам 2016 года.

На церемонии вручения награды лучшему игроку мира ФИФА была объявлена символическая сборная по итогам 2016 года. Увеличить
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Символическая сборная 2016 года по версии ФИФА: Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Херард Пике («Барселона), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все — «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все — «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).
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Новости Зарубежного футбола

Инфантино: Право определять лучшего футболиста мира принадлежит исключительно ФИФА

ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что именно главная футбольная организация мира вправе давать официальное звание лучшего футболиста. Об этом он заявил во время вступительного слова перед гала-вечером, во время которого будут вручены награды ФИФА по итогам 2016 года.
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