Объявлена символическая сборная 2016 года по версии ФИФА

ЦЮРИХ /Швейцария/, 9 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что именно главная футбольная организация мира вправе давать официальное звание лучшего футболиста. Об этом он заявил во время вступительного слова перед гала-вечером, во время которого будут вручены награды ФИФА по итогам 2016 года.