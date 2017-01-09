«Реал» предложит «Порту» за нападающего Андре Силву 50 млн фунтов
«Реал» попытается этой зимой купить нападающего «Порту» и сборной Португалии Андре Силву, сообщает The Sun.
По данным издания, за 21-летнего форварда испанский клуб готов выложить 50 миллионов фунтов стерлингов.
Таким образом, «Реал» ровно в два раза увеличит предложение по Силве, которое «Порту» ранее получил от лондонского «Арсенала».
В этом сезоне Силва в 26 матчах, проведенных за клуб и национальную команду, забил 18 мячей. Он вошел в символическую
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