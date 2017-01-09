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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28370623/
9 января 2017, 20:46 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Реал» предложит «Порту» за нападающего Андре Силву 50 млн фунтов

«Реал» попытается этой зимой купить нападающего «Порту» и сборной Португалии Андре Силву, сообщает The Sun.

По данным издания, за 21-летнего форварда испанский клуб готов выложить 50 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, «Реал» ровно в два раза увеличит предложение по Силве, которое «Порту» ранее получил от лондонского «Арсенала».

В этом сезоне Силва в 26 матчах, проведенных за клуб и национальную команду, забил 18 мячей. Он вошел в символическую сборную-открытий 2016 года в Лиге чемпионов.

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