Футболист Оливье Жиру заявил, что близок к подписанию нового контракта с «Арсеналом»
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Нападающий «Арсенал» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру заявил, что близок к подписанию нового контракта с лондонским клубом.
Жиру перешел в «Арсенал» в 2012 год из французского «Монпелье». В составе «канониров» 30-летний форвард провел в общей сложности 206 игр и забил 91 мяч. Контракт Жиру с лондонцами рассчитан до конца июня 2018 года.
«Мы намерены достичь соглашения о продлении контракта. Это также жест доверия. Я хочу продолжить приключение здесь, в семье “Арсенала”. Я хорошо себя чувствую в команде. Когда я общался с тренером, он всегда говорил мне, что я являюсь важным игроком», — приводит
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