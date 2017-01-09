Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28370536/
9 января 2017, 20:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Оливье Жиру заявил, что близок к подписанию нового контракта с «Арсеналом»

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Нападающий «Арсенал» и сборной Франции по футболу Оливье Жиру заявил, что близок к подписанию нового контракта с лондонским клубом.

Жиру перешел в «Арсенал» в 2012 год из французского «Монпелье». В составе «канониров» 30-летний форвард провел в общей сложности 206 игр и забил 91 мяч. Контракт Жиру с лондонцами рассчитан до конца июня 2018 года.

«Мы намерены достичь соглашения о продлении контракта. Это также жест доверия. Я хочу продолжить приключение здесь, в семье “Арсенала”. Я хорошо себя чувствую в команде. Когда я общался с тренером, он всегда говорил мне, что я являюсь важным игроком», — приводит Би-би-си слова Жиру, сказанные в эфире телеканала TF1.

Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года