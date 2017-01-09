В Цюрихе прошёл турнир легенд ФИФА с участием Марадоны и Инфантино

Турнир приурочен к церемонии вручения наград ФИФА по итогам 2016 года, которая пройдёт сегодня вечером, сообщает официальный сайт организации.



Среди звёзд футбола на турнире сыграли Диего Марадона, Габриэль Батистута, Франческо Тольдо, Вальтер Дзенга, Марсель Десайи, Давид Трезеге, Карлес Пуйоль, Мичель Сальгадо, Пабло Аймар, Дуайт Йорк и другие. Футбольных чиновников представили президент ФИФА Джанни Инфантино, глава УЕФА Александер Чеферин и другие функционеры.