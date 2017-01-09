В США Мовсисяна включили в рейтинг лучших трансферов в истории «Реала Солт-Лейк»

«В 2016 году “Реал” купил Мовсисяна у большого европейского клуба — московского “Спартака”. Очевидно, что этот переход отличается от других: Юра играл в Солт-Лейк-Сити до 2009 года, после чего перебрался в Европу. “Реал” вернул Мовсисяна: сперва арендовал, а потом и выкупил.



В Европе Юра стал отличным европейским форвардом второго эшелона. Назвать его элитным нападающим трудно, но переход Мовсисяна в “Реал Солт-Лейк”, вероятно, и по сей день остаётся самым крупным трансфером в истории клуба», — говорится в статье.