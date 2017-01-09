В США Мовсисяна включили в рейтинг лучших трансферов в истории «Реала Солт-Лейк»
Издание Rslsoapbox включило нападающего Юру Мовсисяна в рейтинг лучших приобретений в истории клуба MLS «Реал Солт-Лейк».
«В 2016 году “Реал” купил Мовсисяна у большого европейского клуба — московского “Спартака”. Очевидно, что этот переход отличается от других: Юра играл в
В Европе Юра стал отличным европейским форвардом второго эшелона. Назвать его элитным нападающим трудно, но переход Мовсисяна в “Реал Солт-Лейк”, вероятно, и по сей день остаётся самым крупным трансфером в истории клуба», — говорится в статье.
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