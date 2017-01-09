Бывший президент «Тараза» назвал сумму за трансферы Исламхана в «Кубань» и «Кайрат»

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На своей странице в «Фейсбуке» Апсаматов написал, что краснодарский клуб заплатил «Таразу» в общей сложности 360 тысяч долларов: 200 тысяч — за права на трансфер Исламхана, а 160 тысяч — как процент от последующей продажи в «Кайрат».

В «Кубань» Исламхан перешел в феврале 2013 года, подписав трехлетний контракт. В краснодарском клубе казахстанец играл только за дубль, поэтому уже летом отправился в аренду в «Астану», а в феврале 2014 года стал игроком «Кайрата».

Отметим, что Апсаматов покинул «Тараз» в мае 2013 года. Также он известен в СМИ под фамилией Турлыбай. Например, в интервью Sportsffa.kz игравший в «Таразе» в 2012 году Иван Перич назвал бывшего президента клуба Талгатом Турлыбаем.