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9 января 2017, 19:19 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бывший президент «Тараза» назвал сумму за трансферы Исламхана в «Кубань» и «Кайрат»

Бывший президент «Тараза» Талгат Апсаматов назвал сумму за трансферы экс-игрока клуба Бауыржана Исламхана в российскую «Кубань», сообщает Fanatik.kz.

В краснодарский клуб полузащитник перешел в 2013 году. Увеличить
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На своей странице в «Фейсбуке» Апсаматов написал, что краснодарский клуб заплатил «Таразу» в общей сложности 360 тысяч долларов: 200 тысяч — за права на трансфер Исламхана, а 160 тысяч — как процент от последующей продажи в «Кайрат».

В «Кубань» Исламхан перешел в феврале 2013 года, подписав трехлетний контракт. В краснодарском клубе казахстанец играл только за дубль, поэтому уже летом отправился в аренду в «Астану», а в феврале 2014 года стал игроком «Кайрата».

Отметим, что Апсаматов покинул «Тараз» в мае 2013 года. Также он известен в СМИ под фамилией Турлыбай. Например, в интервью Sportsffa.kz игравший в «Таразе» в 2012 году Иван Перич назвал бывшего президента клуба Талгатом Турлыбаем.

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