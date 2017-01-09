Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28369984/
9 января 2017, 19:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Перенесенный матч 19-го тура серии А «Пескара» — «Фиорентина» будет сыгран 1 февраля

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Пескара» — «Фиорентина». который был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, состоится 1 февраля, сообщается на сайте «Пескары».

Игра должна была состояться 7 января в Пескаре, но из-за снега и обледенения ступенек на трибунах ее решено было перенести ради безопасности зрителей.

В текущем чемпионате Италии «Пескара» с 9 очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице. «Фиорентина» с 27 баллами идет девятой.

Фиорентина
Новости Матчи Состав Статистика
Пескара
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года