Игра должна была состояться 7 января в Пескаре, но из-за снега и обледенения ступенек на трибунах ее решено было перенести ради безопасности зрителей.

В текущем чемпионате Италии «Пескара» с 9 очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице. «Фиорентина» с 27 баллами идет девятой.