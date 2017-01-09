Перенесенный матч 19-го тура серии А «Пескара» — «Фиорентина» будет сыгран 1 февраля
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу «Пескара» — «Фиорентина». который был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий, состоится 1 февраля, сообщается на сайте «Пескары».
Игра должна была состояться 7 января в Пескаре, но
В текущем чемпионате Италии «Пескара» с 9 очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице. «Фиорентина» с 27 баллами идет девятой.
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