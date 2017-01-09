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9 января 2017, 18:43 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» сыграют с болгарским клубом на сборах в Турции

Софийская «Славия» встретится с тремя казахстанскими командами в товарищеских матчах на сборах в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Первый из матчей пройдет 28 января. Увеличить
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28 января болгары сыграют с «Кайратом», 3 февраля — с «Ордабасы», а спустя шесть дней — уже с «Кайсаром».

На зимний перерыв «Славия» ушла на десятом месте из 14 команд высшей лиги чемпионата Болгарии. Команду ко второй части сезона готовит местный специалист Владимир Иванов, заменивший россиянина Александра Тарханова, который принял «Урал».

Ранее «Кайрат» объявил, что на сборах в Турции встретится с албанским «Кукеси» и российским «Оренбургом».

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