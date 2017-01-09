Нападающий киевского «Динамо» Гладкий может продолжить карьеру в Турции
Форвард киевского «Динамо» Александр Гладкий может продолжить карьеру в турецком клубе «Аланьяспор», информирует Ajansspor.com.
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На переходе 29-летнего игрока настаивает главный тренер команды Хюсейин Калпар. Стороны уже начали переговоры, но детали пока не известны.
Александр Гладкий выступает в составе «Динамо» с июля 2016 года. В текущем розыгрыше украинской
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