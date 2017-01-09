ФИФА возмущена решением «Барселоны» не отпускать игроков команды на гала-вечер
МОСКВА, 9 янв —
Р-Спорт. Решение руководства «Барселоны» не отпускать своих игроков на торжественную церемонию Международной федерации футбола (ФИФА), где состоится вручение наград, вызвало возмущение в организации, сообщает Marca.
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Лидер атак «Барселоны» Лионель Месси наряду с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном является номинантом на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА. Вручение этой и других наград состоится в понедельник на торжественной церемонии в Цюрихе, которая начнется в 20:30 по московскому времени.
В частности, помимо Месси
«Барселона» объяснила свое решение подготовкой к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», который состоится в столице Каталонии в среду. Первая встреча этих команд, прошедшая 5 января в Бильбао, закончилась поражением команды Луиса Энрике со счетом 1:2.
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