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9 января 2017, 18:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

ФИФА возмущена решением «Барселоны» не отпускать игроков команды на гала-вечер

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Решение руководства «Барселоны» не отпускать своих игроков на торжественную церемонию Международной федерации футбола (ФИФА), где состоится вручение наград, вызвало возмущение в организации, сообщает Marca.

МОСКВА 9 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Решение руководства Барселоны не отпускать своих игроков на торжественную церемонию Международной федерации футбола (ФИФА) где состоится вручение наград вызвало возмущение в организации сообщает Marca. Увеличить
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Лидер атак «Барселоны» Лионель Месси наряду с нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном является номинантом на приз лучшему футболисту года по версии ФИФА. Вручение этой и других наград состоится в понедельник на торжественной церемонии в Цюрихе, которая начнется в 20:30 по московскому времени.

В частности, помимо Месси гала-вечер ФИФА пропустят другие игроки «сине-гранатовых» — Андрес Иньеста, Жерар Пике, Неймар.

«Барселона» объяснила свое решение подготовкой к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании с «Атлетиком», который состоится в столице Каталонии в среду. Первая встреча этих команд, прошедшая 5 января в Бильбао, закончилась поражением команды Луиса Энрике со счетом 1:2.

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Новости Зарубежного футбола

Месси и другие игроки «Барсы», приглашенные на гала-вечер ФИФА, пропустят церемонию

МОСКВА, 9 янв — Р-Спорт. Лионель Месси и остальные футболисты «Барселоны», приглашенные на гала-вечер ФИФА The Best Awards, пропустят церемонию в Цюрихе, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
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