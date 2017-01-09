Зидан признан лучшим французским тренером 2016 года по версии France Football
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером 2016 года по версии France Football.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Зидан возглавил «Реал» по ходу прошлого сезона и в итоге привел клуб к победе в Лиге чемпионов и завоеванию Суперкубка Европы. В сезоне-2016/17 «Реал» под руководством французского специалиста не проиграл ни одного матча. На данный момент беспроигрышная серия мадридского клуба составляет 39 матчей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter