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9 января 2017, 18:35 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Зидан признан лучшим французским тренером 2016 года по версии France Football

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим французским тренером 2016 года по версии France Football.

Специалист возглавил Реал по ходу прошлого сезона и в итоге привел клуб к победе в Лиге чемпионов и завоеванию Суперкубка Европы. Увеличить
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Зидан возглавил «Реал» по ходу прошлого сезона и в итоге привел клуб к победе в Лиге чемпионов и завоеванию Суперкубка Европы. В сезоне-2016/17 «Реал» под руководством французского специалиста не проиграл ни одного матча. На данный момент беспроигрышная серия мадридского клуба составляет 39 матчей.

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