Зидан признан лучшим французским тренером 2016 года по версии France Football

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Зидан возглавил «Реал» по ходу прошлого сезона и в итоге привел клуб к победе в Лиге чемпионов и завоеванию Суперкубка Европы. В сезоне-2016/17 «Реал» под руководством французского специалиста не проиграл ни одного матча. На данный момент беспроигрышная серия мадридского клуба составляет 39 матчей.